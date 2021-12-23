Украинский генерал выдвинул 3 требования в обмен на нейтральный статус Киева

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Условия Украины относительно возможных переговоров о ее нейтральном статусе нужно выдвигать только в комплексе, заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко.
"В этом пакете – теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года – Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины", – приводит слова генерала РИА Новости.
Второе требование – новое соглашение в дополнении к Будапештскому меморандуму, в котором Россия и остальные ядерные гаранты пропишут ряд условий безопасности на случай политического, экономического, военного или ядерного давления, добавил Смешко. По его мнению, к этому соглашению также должна присоединиться НАТО.
"В-третьих, Украина, имея даже нейтральный статус – если теоретически она его берет, – должна выдвинуть условия, что она имеет суверенное право не в рамках НАТО иметь двусторонние военные соглашения с теми странами, которые готовы идти на сотрудничество с Украиной", – продолжил генерал.
Он подчеркнул, что Киев должен восстанавливать экономику, строить армию, вести проактивную экономическую политику.
Ранее в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь заявили, что курс Украины в НАТО был политической ошибкой, а сегодня может привести к реальной катастрофе. Там отметили, что в нынешней напряженной ситуации диалог о гарантиях безопасности, инициированный Россией, становится действительно необходим.
В ОПЗЖ считают, что залогом стабильности и безопасности для Украины является сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог.
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