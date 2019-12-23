Британский премьер разочаровался в отношениях с Россией

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что перезагрузить отношения с Россией невозможно. Об этом сообщает журнал The Spectator.

Джонсон заявил, что изменил свое мнение об отношениях с Россией. Он добавил, что, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры, полагал, что страна может выстроить заново отношения с "великой страной, с которой вместе сражались против фашизма".

"Я был очень, очень разочарован тем, что я не был прав", – утверждал Джонсон.

До этого Борис Джонсон заявлял, что пытается продвинуть вперед отношения с Россией. Он отмечал, что рассчитывает улучшить российско-британские отношения, однако признает, что сделать это будет очень сложно.

Джонсон при этом добавлял, что двусторонним отношениям государств мешают постоянно возникающие проблемы в частности инцидент в Солсбери, который произошел весной прошлого года.

Ранее Борис Джонсон, находясь на посту главы МИД Великобритании, обвинял Москву в отравлении Скрипаля. Позже эксперты не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества, а потому он признал, что выводы о причастности РФ к инциденту были сделаны на основании собственных оценок данных.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Москва это категорически отрицает.

