Джонсон пытается улучшить отношения с Россией

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пытается продвинуть вперед отношения с Россией. Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил, что рассчитывает улучшить российско-британские отношения, однако признает, что сделать это будет очень сложно.

"Как и многие другие западные политики, я рассчитываю на улучшение отношений с Россией, но, к сожалению, эти усилия разочаровывают", – сообщил он во время визита в Эстонию.

Джонсон добавил, что двусторонним отношениям государств мешают постоянно возникающие проблемы, в частности, инцидент в Солсбери, который произошел весной прошлого года.

Ранее Борис Джонсон, находясь на посте главы МИД Великобритании, обвинял Москву в отравлении Скрипаля. Позже эксперты не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества, а потому он признал, что выводы о причастности РФ к инциденту были сделаны на основании собственных оценок данных.