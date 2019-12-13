Путин направил поздравление Джонсону в связи с назначением на пост премьера Британии

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Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграмму, опубликованную на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что взаимодействие сторон было бы выгодно как России и Британии, так и всем европейским странам.

"Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента", – приводятся слова Путина в телеграмме.

Также глава государства пожелал Джонсону успехов в деятельности в роли главы британского правительства, здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что консерваторы получили большинство в парламенте Великобритании. Тем самым партия премьера гарантировала себе возможность формировать повестку дня, не оглядываясь на мнение других парламентариев.