Экс-командующий ВДВ России стал главой Объединенного штаба ОДКБ

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Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердил кандидатуру бывшего командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ, генерал-полковника Андрея Сердюкова на пост главы Объединенного штаба организации. Об этом сказано на сайте ОДКБ.

"В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич", – заявила пресс-служба.

Следующая сессия ОДКБ пройдет в четвертом квартале следующего года в Астане.

Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что речи о выходе Армении из состава организации не идет. Он также уточнил, что работа армянской стороны в организации продолжается, многосторонние контакты проходят в рабочем режиме.

До этого спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не поедет на саммит ОДКБ в декабре. По его словам, организация не выполняет полностью своих обязательств перед Арменией. Кроме того, он уточнил, что сотрудничество Еревана с организацией не приостанавливается, а о выходе пока нет речи.

Также глава Минобороны Армении Сурен Папикян не принимает участие в заседаниях в рамках ОДКБ, которые проходят 22–23 ноября в Минске. На заседания не поехал и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Последний провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

На саммите не присутствует и армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

До этого Пашинян рассказал, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.



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