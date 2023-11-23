23 ноября, 16:04Политика
В ОДКБ заявили, что речи о выходе Армении из организации нет
Фото: 123RF/ivanoel
Речи о том, что Армения выходит из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на данный момент не идет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генсека организации Имангали Тасмагамбетова.
Он также уточнил, что работа армянской стороны в ОДКБ продолжается, многосторонние контакты проходят в рабочем режиме.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не поедет на саммит ОДКБ в декабре. По его словам, организация не выполняет полностью своих обязательств перед Арменией. Кроме того, он уточнил, что сотрудничество Еревана с организацией не приостанавливается, а о выходе пока нет речи.
Также глава Минобороны Армении Сурен Папикян не принимает участие в заседаниях в рамках ОДКБ, которые проходят 22–23 ноября в Минске. На заседания не поехал и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Последний провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
На саммите не присутствует и армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.
До этого Пашинян рассказал, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.
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