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23 ноября, 15:50

Политика

Статус иноагента в России был прекращен в отношении 65 лиц – Минюст

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции РФ за время действия законодательства об иноагентах сняло данный статус с 65 лиц, сообщил журналистам заместитель юстиции РФ Олег Свириденков.

По его словам, в основном это физические лица, однако есть и юридические, к примеру компания "Росбалт".

"Мы системно отрабатываем ту фактуру, которая есть в действующем законе. Есть фактура – принимаем решение о признании иноагентом. Занимается этой деятельностью – признается иноагентом, не занимается – мы в течение года проводим проверку, и, если видим отсутствие хотя бы одного признака, он выходит из этого статуса", – цитирует замминистра ТАСС.

Всего в настоящее время в реестре 531 субъект с действующим статусом иноагента. Среди них и физлица, и юрлица, и СМИ.

Из общего перечня в 719 бывших и действующих иноагентов, перечисленных в реестре, более 100 юрлиц ликвидировались. Добровольно заявления о регистрации в качестве иноагента подавало 31 лицо.

Ранее столичный Замоскворецкий суд отказал бывшему главреду "Новой газеты" (лишена свидетельства о регистрации СМИ), лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову (признан в РФ иноагентом) в исключении из реестра иноагентов. Представители Муратова уже заявили, что будут обжаловать это решение.

Муратов был признан иностранным агентом 1 сентября 2023 года. Ему вменялось, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, использовал зарубежные площадки для оглашения мнений, направленных на формирование негативного отношения к политике РФ.

Главред газеты решил временно покинуть пост на тот период, пока он будет оспаривать свой статус.

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