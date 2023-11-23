23 ноября, 15:50Политика
Статус иноагента в России был прекращен в отношении 65 лиц – Минюст
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Министерство юстиции РФ за время действия законодательства об иноагентах сняло данный статус с 65 лиц, сообщил журналистам заместитель юстиции РФ Олег Свириденков.
По его словам, в основном это физические лица, однако есть и юридические, к примеру компания "Росбалт".
"Мы системно отрабатываем ту фактуру, которая есть в действующем законе. Есть фактура – принимаем решение о признании иноагентом. Занимается этой деятельностью – признается иноагентом, не занимается – мы в течение года проводим проверку, и, если видим отсутствие хотя бы одного признака, он выходит из этого статуса", – цитирует замминистра ТАСС.
Всего в настоящее время в реестре 531 субъект с действующим статусом иноагента. Среди них и физлица, и юрлица, и СМИ.
Из общего перечня в 719 бывших и действующих иноагентов, перечисленных в реестре, более 100 юрлиц ликвидировались. Добровольно заявления о регистрации в качестве иноагента подавало 31 лицо.
Ранее столичный Замоскворецкий суд отказал бывшему главреду "Новой газеты" (лишена свидетельства о регистрации СМИ), лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову (признан в РФ иноагентом) в исключении из реестра иноагентов. Представители Муратова уже заявили, что будут обжаловать это решение.
Муратов был признан иностранным агентом 1 сентября 2023 года. Ему вменялось, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, использовал зарубежные площадки для оглашения мнений, направленных на формирование негативного отношения к политике РФ.
Главред газеты решил временно покинуть пост на тот период, пока он будет оспаривать свой статус.
РКН будет блокировать сайты, которые применяют рекомендательные технологии
Читайте также