04 сентября, 18:24Общество
Муратов покинет пост главреда "Новой газеты" на время суда о статусе иноагента
Фото: Агентство "Москва" (Дмитрий Муратов признан в России иноагентом)
Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом) временно покинет должность главреда "Новой газеты" (лишена свидетельства о регистрации СМИ), пока оспаривает в суде присвоенный ему Минюстом РФ статус. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.
"Муратов будет обжаловать решение (Минюста. – Прим. ред.) в суде. На время судебного разбирательства он попросил редакционную коллегию приостановить его полномочия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пост Муратова до окончания разбирательства будет занимать заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов.
Ранее Минюст внес журналиста и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в реестр иноагентов. В ведомстве указали, что Муратов участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также материалов, формирующих негативное представление о политике России.
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