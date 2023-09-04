Муратов покинет пост главреда "Новой газеты" на время суда о статусе иноагента

Фото: Агентство "Москва" (Дмитрий Муратов признан в России иноагентом)

Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом) временно покинет должность главреда "Новой газеты" (лишена свидетельства о регистрации СМИ), пока оспаривает в суде присвоенный ему Минюстом РФ статус. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

"Муратов будет обжаловать решение (Минюста. – Прим. ред.) в суде. На время судебного разбирательства он попросил редакционную коллегию приостановить его полномочия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пост Муратова до окончания разбирательства будет занимать заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов.

Ранее Минюст внес журналиста и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в реестр иноагентов. В ведомстве указали, что Муратов участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также материалов, формирующих негативное представление о политике России.

