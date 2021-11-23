Милонов объяснил, почему Польша опасается мигрантов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Польские власти воспринимают мигрантов на границе с Белоруссией как угрозу, поскольку видят в них конкурентов в вопросе получения дотаций Евросоюза, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он отметил, что Польша враждебно относится к беженцам, поскольку поляки сами занимают место мигрантов в Европе.
"Польское правительство – попрошайки ЕС. Они, мягко говоря, не доноры ЕС, а реципиенты. Они получают деньги из Евросоюза и видят в каждом мигранте конкурента", – подчеркнул Милонов.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава готова вести переговоры с Москвой по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. При этом он подчеркнул, что Польша не будет вести переговоры с нынешними властями Белоруссии, за исключением обсуждения некоторых технических вопросов.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Нелегальных мигрантов начали вывозить из района польско-белорусской границы
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