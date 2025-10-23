Форма поиска по сайту

23 октября, 07:57

Политика
Reuters: Индия пересматривает документы по торговле нефтью с Россией

Индия решила пересмотреть документы по торговле нефтью с РФ

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют свои документы, связанные с торговлей нефтью с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации СМИ, это связано с введением новых санкций в отношении российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" со стороны США. Индия якобы хочет убедиться в отсутствии прямых поставок топлива от этих компаний и их "дочек".

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело ограничения против "Роснефти" и "Лукойла". Всего санкции затрагивают 34 организации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Индия практически полностью прекратит закупать российскую нефть к концу 2025 года. Он отметил, что это процесс, который уже невозможно остановить.

