Эрдоган сообщил, что Турция и Россия решают проблемы банковских переводов

Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев

Ведомства Анкары и Москвы занимаются решением проблемы банковских переводов, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным на саммите БРИКС, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что банки Турции стали испытывать повышенное давление со стороны США из-за операций с Россией. Турецкие кредитные организации регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей.

Как уточнял источник, на финансовом рынке Турции проверяются все источники поступления переводов "из России и в Россию", а банковские счета гражданам РФ открывают "при усиленном контроле головных офисов".