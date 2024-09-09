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09 сентября, 06:00

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РИА Новости: США усилили давление на Турцию в связи с банковскими операциями с РФ

США усилили давление на Турцию в связи с банковскими операциями с РФ – СМИ

Фото: 123RF/zeferli

Банки Турции стали испытывать повышенное давление со стороны США из-за операций с Россией. Об этом со ссылкой информированный источник на финансовом рынке Турции сообщает РИА Новости.

По словам источника, турецкие кредитные организации регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей. Он уточнил, что сейчас проверяются все источники поступления переводов "из России и в Россию", а банковские счета гражданам РФ открывают "при усиленном контроле головных офисов".

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что турецкие банки все чаще "выдавливают" компании, занимающиеся транзитом товаров в РФ, блокируя им переводы и закрывая счета. Он указал, что посольство и торгпредство РФ продолжают оказывать помощь компаниям в рамках своих полномочий.

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