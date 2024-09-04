04 сентября, 14:37Экономика
Посол Ерхов заявил о случаях "выдавливания" поставщиков товаров в РФ из Турции
Фото: ТАСС/Zuma
Турецкие банки все чаще "выдавливают" компании, занимающиеся транзитом товаров в РФ, блокируя им переводы и закрывая счета. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"В настоящее время проблемы во взаиморасчетах между двумя странами сохраняются", – сказал Ерхов в беседе с ТАСС.
Он указал, что посольство и торгпредство РФ продолжают оказывать помощь компаниям в рамках своих полномочий. Также посол призвал в случае подобных проблем обращаться напрямую в торговое представительство.
Ранее власти Турции направили заявку на вступление в БРИКС. Документ могут рассмотреть уже в октябре на ближайшем саммите, который состоится в Казани. При этом даты визита Владимира Путина в страну все еще не утверждены, отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.