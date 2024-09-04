Посол Ерхов заявил о случаях "выдавливания" поставщиков товаров в РФ из Турции

Фото: ТАСС/Zuma

Турецкие банки все чаще "выдавливают" компании, занимающиеся транзитом товаров в РФ, блокируя им переводы и закрывая счета. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"В настоящее время проблемы во взаиморасчетах между двумя странами сохраняются", – сказал Ерхов в беседе с ТАСС.

Он указал, что посольство и торгпредство РФ продолжают оказывать помощь компаниям в рамках своих полномочий. Также посол призвал в случае подобных проблем обращаться напрямую в торговое представительство.

Ранее власти Турции направили заявку на вступление в БРИКС. Документ могут рассмотреть уже в октябре на ближайшем саммите, который состоится в Казани. При этом даты визита Владимира Путина в страну все еще не утверждены, отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

