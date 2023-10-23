23 октября, 09:33Политика
Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял решение о присвоении звания Героя ДНР российскому журналисту Владимиру Соловьеву, сообщает Pravda.Ru.
По его словам, журналист многие годы поддерживает население Донбасса, а также приезжает на передовую. Пушилин также поблагодарил Соловьева за гражданскую позицию.
В конце июля Пушилин поручил наградить экипаж российского танка, который в одиночку смог остановить колонну бронетехники киевского режима. По словам чиновника, командир дивизии, бойцы которой управляли танком, участвовал в освобождении населенных пунктов на севере ДНР. Пушилин указал на героизм, проявленный экипажем танка.
Российский танк смог остановить колонну бронетехники ВСУ
Читайте также