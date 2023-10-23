Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял решение о присвоении звания Героя ДНР российскому журналисту Владимиру Соловьеву, сообщает Pravda.Ru.

По его словам, журналист многие годы поддерживает население Донбасса, а также приезжает на передовую. Пушилин также поблагодарил Соловьева за гражданскую позицию.

В конце июля Пушилин поручил наградить экипаж российского танка, который в одиночку смог остановить колонну бронетехники киевского режима. По словам чиновника, командир дивизии, бойцы которой управляли танком, участвовал в освобождении населенных пунктов на севере ДНР. Пушилин указал на героизм, проявленный экипажем танка.



Российский танк смог остановить колонну бронетехники ВСУ