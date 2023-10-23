Профессор Аткинс заявил, что продолжение помощи Украине приведет лишь к новым смертям

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Продолжать помощь Украине является чудовищным решением со стороны стран Запада, так как это не поможет стране победить в конфликте, а лишь приведет к новым жертвам. Такое мнение высказал профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отмечает, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией.

"Поэтому сохранять их финансирование – это просто чудовищно и аморально", – подчеркивает Аткинс.

По его словам, западные политики лишь преследуют собственные интересы в украинском конфликте. Европа, США и НАТО, считает профессор, "поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее".

Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой согласовать выделение около 160 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Из них 61,3 миллиарда долларов американский лидер просит выделить на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы.

При этом сейчас палата представителей США не имеет возможности выделять финансы, так как новый спикер конгресса вместо отправленного в отставку Кевина Маккарти до сих пор не был выбран.



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