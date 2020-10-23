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Политика

20:12

Трамп рассказал, что принимает участие в переговорах по Нагорному Карабаху

политика

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху. Об этом рассказали журналисты пула главы государства, сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, он участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном. При этом Трамп не пояснил, говорил ли он с лидерами данных стран.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана 23 октября находятся в Вашингтоне. Там у них была запланирована встреча с государственным секретарем США Майком Помпео.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Позднее Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации в Карабахе.

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