Путин высказался о ситуации в Карабахе

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Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия всегда обладала особыми связями не только с Арменией, но и с Азербайджаном. Об этом он сообщил во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В России проживает более 2 миллионов армян и около 2 миллионов азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, которые здесь живут практически постоянно", – сказал президент.

Глава государства также добавил, что с начала нового витка конфликта в Нагорном Карабахе число погибших с обеих сторон приближается к 5 тысячам человек.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.