Лукашенко указал премьер-министру Белоруссии на "косяки правительства"

Фото: depositphotos/palinchak

Белорусский президент Александр Лукашенко указал премьер-министру республики Александру Турчину на "косяки правительства", передает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "Пул Первого".

"Перед разговором с вами запросил информацию о косяках правительства. ВВП 101,6%, но проседают главные отрасли. И меня что удивляет – я вам поручил заняться непосредственно промышленностью", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в стране фиксируется отставание по сельскому хозяйству и промышленности. Лукашенко призвал Турчина организовывать работу по этим направлениям, а также "напрягать людей и заниматься продажами".

Ранее белорусский лидер рассказал, что ищет человека, который мог бы заменить его на посту главы государства. По его словам, у кандидата должны быть "определенные качества", а если "нет задатков" от природы, то выдвигаться на пост президента не стоит. Кроме того, будущий президент, по мнению Лукашенко, должен быть "крепким мужиком, который бы обязательно понюхал порох".

