19 сентября, 14:23Политика
Лукашенко предложил по-военному решать проблему с картофелем
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым предложил решать проблему недостатка картофеля по-военному.
"Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель", – приводит слова белорусского лидера БелТА.
Лукашенко также обсудил с Караевым проблему нехватки овощей. По словам председателя облисполкома, картофеля в этом году меньше, но потребности закрывать все еще удается.
Караев подчеркнул, что для поставок в Минск есть дополнительные объемы.
Ранее Лукашенко во время посещения реконструированного комплекса "Лошицкий" в Минске рассказал о своей "страшной" любви к картофелю.
В ходе визита президент получил в подарок от юной художницы написанную ей картину. В ответ Лукашенко вручил девушке сладости и предложил в качестве варианта картошку, попросив своих коллег подготовить соответствующий презент.
До этого белорусский лидер поставил задачу вырастить картофель так, чтобы его хватило и России, и Белоруссии.