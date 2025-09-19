Лукашенко предложил по-военному решать проблему с картофелем

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым предложил решать проблему недостатка картофеля по-военному.

"Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель", – приводит слова белорусского лидера БелТА.

Лукашенко также обсудил с Караевым проблему нехватки овощей. По словам председателя облисполкома, картофеля в этом году меньше, но потребности закрывать все еще удается.

Караев подчеркнул, что для поставок в Минск есть дополнительные объемы.

Ранее Лукашенко во время посещения реконструированного комплекса "Лошицкий" в Минске рассказал о своей "страшной" любви к картофелю.

В ходе визита президент получил в подарок от юной художницы написанную ей картину. В ответ Лукашенко вручил девушке сладости и предложил в качестве варианта картошку, попросив своих коллег подготовить соответствующий презент.

До этого белорусский лидер поставил задачу вырастить картофель так, чтобы его хватило и России, и Белоруссии.