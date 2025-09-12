Лукашенко рассказал о "страшной" любви к картофелю

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения в Минске реконструированного комплекса "Лошицкий" рассказал о "страшной" любви к картофелю. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал БелТА.

Президент во время своего визита в комплекс получил от юной художницы Евгении подарок – написанную ей картину. В ответ Лукашенко вручил девушке сладости.

При этом белорусский лидер также хотел подарить художнице картину, но уточнил, что не умеет рисовать. Именно поэтому он предложил в качестве варианта картошку, попросив своих коллег подготовить соответствующий презент.

В контексте этой темы Лукашенко спросил у девушки, нравится ли ей данный продукт. Художница ответила утвердительно. Тогда президент рассказал о "страшной" любви к картофелю.

"Вчера согрешил, съел", – признался белорусский лидер, подразумевая, что нарушил диету, которой придерживается.

Ранее Лукашенко поставил задачу вырастить картофель так, чтобы его хватило и России, и Белоруссии. При этом, по его словам, на это понадобится много денег.

