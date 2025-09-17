Лукашенко рассказал о поисках кандидатов в президенты Белоруссии

Фото: kremlin.ru/РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что ищет людей, которые могли бы заменить его на посту главы государства.

По словам белорусского лидера, у кандидата должны быть "определенные качества". При этом если у человека "нет задатков" от природы, то ему не стоит выдвигаться на пост президента Белоруссии.

"Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть", – рассказал Лукашенко.

Он добавил, что для того, чтобы стать президентом, необходимо полностью посвятить себя должности и забыть о личной жизни. Глава Белоруссии поделился мнением, что из-за сложной ситуации вокруг страны, на посту должен быть "крепкий мужик, который бы обязательно понюхал порох".

Ранее Лукашенко в преддверии Дня народного единства помиловал 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности. Все освобожденные признали свою вину, раскаялись в содеянном и дали обязательство вести законопослушный образ жизни.

