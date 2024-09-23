Кабмин РФ поддержал проект об освобождении бойцов СВО от наказания на стадии суда

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Правительство России поддержало законопроект о возможности освобождения участников специальной военной операции (СВО) от уголовной ответственности на стадии судебного производства, сообщает ТАСС со ссылкой на проект соответствующего отзыва кабмина.

При этом речь идет как о делах, возбужденных в отношении мобилизованных россиян, так и о производствах, фигурантами которых стали граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы.

"Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Реализация положений законопроекта не повлечет возникновения финансово-экономических последствий и не окажет влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ", – говорится в документе.

Этот законопроект был внесен в Госдуму Верховным судом РФ в августе. Уже тогда правительство выступило в его поддержку. В официальном отзыве кабмина уточнялось, что эта инициатива предполагает внесение корреспондирующих изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе".

В сентябре Дума приняла проект данного закона в первом чтении.

