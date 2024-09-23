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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен потребовала снять ограничения на нанесение ударов Украиной вглубь России с помощью западного оружия. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как она утверждает, сейчас обсуждается, можно ли будет снять ограничения. Кроме того, Фредериксен назвала ошибкой публичное обсуждение в НАТО красных линий, так как "самая важная красная линия", по ее словам, уже пройдена в начале конфликта на Украине.

Также премьер-министр Дании призвала прекратить задерживать поставки оружия Киеву.

Владимир Путин ранее предупреждал, что разрешение Украине наносить удары по России будет означать войну с НАТО. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, на Западе есть "некоторые разумные люди", которые это понимают.

Разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории России США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

