Лавров на ГА ООН проведет множество двусторонних и многосторонних встреч

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на высокой неделе ГА ООН в Нью-Йорке проведет множество двусторонних и многосторонних встреч. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

"Много двусторонних встреч, много многосторонних, в которых примет участие господин Лавров", – заявил он.

Полянский добавил, что российская делегация будет продвигать вопросы многосторонности и международного права.

Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий является неделя высокого уровня, на которую каждый год съезжаются главы государств и министры, чтобы высказаться на актуальные мировые темы.

31 августа Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которую возглавит Лавров. Также российскую сторону на сессии будут представлять замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Между тем, как рассказал официальный представитель кремля Дмитрий Песков, Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН, поскольку на сегодняшний день США не лучшее направление для поездок президента РФ.

