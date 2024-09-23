Эрдоган заявил, что ряд лобби не захотели, чтобы переговоры по Украине достигли цели

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что определенные лобби не захотели, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле в 2022 году достигли своей цели. Его слова приводит турецкое госагентство Anadolu.

"Переговоры в Стамбуле доказали успешность активной роли Турции. Однако определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели. В любом случае, мы делаем и будем делать все возможное, чтобы закончить войну, не допустив новых разрушений", – заявил он.

Эрдоган также отметил, что для достижения прочного мира в регионе приоритет должен быть отдан дипломатии. Он заявил, что Турция будет терпеливо продолжать усилия по установлению справедливого мира и отметил, что глобальная система безопасности в мире теряет свою эффективность, а институты, чьей обязанностью является обеспечение мира и безопасности, переживают очевидный моральный крах.

Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд раскрыла подробности вмешательства в переговоры Москвы и Киева, косвенно признав, что Украина не заключила стамбульских договоренностей из-за консультаций с американцами и британцами. По словам Нуланд, США было понятно, что главное условие было невыгодно Киеву.

