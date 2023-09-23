Макрон обсудил с Папой Римским миграцию, ситуацию на Украине и в Карабахе – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон и Папа Римский Франциск встретились в Марселе. Они обсудили вопросы миграции, а также ситуацию на Украине и в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.

В ходе обсуждения миграционного кризиса, понтифик обсудил "безразличие" европейских политиков. На это Макрон отметил, что Франции “нечего стыдиться, поскольку она является страной гостеприимства и интеграции”.

Президент Франции и папа Римский также обсудили законопроект об эвтаназии, который французское правительство представит в ближайшие недели.

В пятницу начался двухдневный визит папы Римского Франциска в Марсель. В субботу понтифик проведет мессу на стадионе Оранж Велодром, на которой ожидается от 60 до 70 тысяч человек. На ней будут присутствовать сам Эммануэль Макрон с супругой Брижит.

Ранее сообщалось, что Кремль очень позитивно воспринял слова Папы Римского Франциска о наследии великой России. Накануне, выступая онлайн на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге, Папа Римский призвал ее участников не забывать о своем наследии. Он назвал их "наследниками великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи".