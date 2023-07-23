Папа Римский предложил патриарху Кириллу провести встречу в московском аэропорту

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Папа Римский Франциск предложил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из столичных аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирного Союза староверов Леонида Севостьянова.

По его словам, встретиться было предложено во время дозаправки самолета понтифика 31 августа или 4 сентября. Севостьянов подчеркнул, что в 2016 году встреча прошла в аэропорту Гаваны.

Он добавил, что воздушная гавань является транзитной зоной.

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и посланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи обсудили инициативы мирного решения конфликта на Украине. Встреча состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

В ней приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков).

Ранее посланник Папы Римского Дзуппи посетил Киев и выслушал позицию украинских властей. После этого ему выдали разрешение на визит в Москву, чтобы изучить позицию РПЦ.

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