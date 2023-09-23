США готовятся направить Вьетнаму крупнейшую партию оружия – СМИ

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Власти США ведут переговоры с руководством Вьетнама о поставках американского вооружения, которые могут стать крупнейшими за всю историю их отношений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Переговоры пока находятся на ранней стадии, поэтому конфигурация предстоящего пакета поставок до конца еще не определена. По словам одного из источников агентства, в пакет вооружений, в частности, могут войти истребители F-16.

Отмечается, что сделка призвана укрепить партнерство двух стран в контексте напряженности, с которой сталкивается Вьетнам в отношениях с КНР в Южно-Китайском море.

Между тем ранее США объявили о передаче Вьетнаму 25 миллионов долларов на обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, а также 8,9 миллиона долларов – на борьбу с региональной и международной преступностью.

