США выделили Вьетнаму 25 млн долларов на обезвреживание боеприпасов

Фото: 123RF/stockphotorbl

Американская сторона передаст Вьетнаму 25 миллионов долларов на обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты объявляют о новых программах и передаче оборудования на общую сумму 8,9 миллиона долларов для укрепления потенциала Вьетнама в борьбе с региональной и международной транснациональной преступностью", – поделились в американской администрации.

2 сентября СМИ писали, что президент Штатов Джо Байден во время визита во Вьетнам подпишет соглашение о двустороннем стратегическом партнерстве. Такая сделка представляет собой последний шаг Белого дома по углублению отношений в Азии.

До этого стало известно, что американская сторона передаст 80 миллионов долларов на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF.