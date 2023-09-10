Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 20:14

Политика

США выделили Вьетнаму 25 млн долларов на обезвреживание боеприпасов

Фото: 123RF/stockphotorbl

Американская сторона передаст Вьетнаму 25 миллионов долларов на обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты объявляют о новых программах и передаче оборудования на общую сумму 8,9 миллиона долларов для укрепления потенциала Вьетнама в борьбе с региональной и международной транснациональной преступностью", – поделились в американской администрации.

2 сентября СМИ писали, что президент Штатов Джо Байден во время визита во Вьетнам подпишет соглашение о двустороннем стратегическом партнерстве. Такая сделка представляет собой последний шаг Белого дома по углублению отношений в Азии.

До этого стало известно, что американская сторона передаст 80 миллионов долларов на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF.

Читайте также

политиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика