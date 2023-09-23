В Крыму объяснили, почему передача полуострова УССР была незаконной

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При передаче Крыма в состав Украинской ССР президиум Верховного совета Советского Союза сослался на несуществующий документ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Сергей Трофимов.

Депутат пояснил, что в своем решении президиум ссылался на совместное представление руководств РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако подтвердить существование данного документа не удалось.

Трофимов добавил, что конституция РСФСР не позволяла изменять территорию республики без ее согласия. Причем речь идет согласии не руководства, а ее населения. То есть необходимо было провести референдум.

"Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР", – подытожил парламентарий.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть о полуострове и готовить страну к будущему административному делению.

