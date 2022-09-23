Столичные единороссы обозначили приоритеты работы в период частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сбор гуманитарной помощи является приоритетной задачей московского офиса "Единой России" на фоне частичной мобилизации и референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявили в пресс-службе партии.

"С первых дней специальной военной операции <...> активисты московского городского реготделения "Единой России" направили на Донбасс и освобожденные территории, а также в пункты временного размещения эвакуированных семей свыше 1 тысячи тонн гуманитарных грузов. Необходимо продолжать эту работу", – говорится в сообщении.

Секретарь московского отделения партии, зампредседателя Госдумы Петр Толстой призвал призвал горожан, депутатов и активистов активно принимать участие в сборе помощи. Он отметил, что люди Донбасса нуждаются в поддержке.

Между тем глава исполкома реготделения Максим Рудней напомнил, что сбор новой партии гумпомощи уже идет. Жителям столицы раздают листовки с информацией о том, куда можно принести вещи, в которых нуждаются как простые люди, так и военные.

Ранее "Мосволонтер" организовал добровольческую акцию "Соберем ребенка в школу" в поддержку детей Донецкой и Луганской народных республик. Москвичи могут принести канцелярию и другие необходимые для учебы вещи в 14 офисов по всему городу. Они будут работать ежедневно до 30 сентября.

