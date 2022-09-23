Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат посольства до двух человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Белоруссия потребовала от Эстонии с 1 октября сократить штат посольства до двух человек. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел республики.

"Штат посольства этой страны с 1 октября 2022 года должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала", – говорится в сообщении.

При этом Минск намерен в том же объеме сократить штат своего диппредставительства в Таллине. Пока что посол Белоруссии отозван в центральный аппарат для проведения консультаций.

В белорусском МИД объяснили, что данное решение обусловлено рядом недавних действий эстонских властей, в том числе и в рамках ООН. Таллин, как отмечается, позволил себе выступать от имени народа Белоруссии, а также продемонстрировал неуважение к суверенитету и независимости страны.

19 сентября вступил в силу запрет на въезд граждан России и Белоруссии в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. В Эстонии исключение могут сделать только для дипломатов, имеющих вид на жительство или семью в этой стране.

