Главы МИД Германии и Франции запросили встречу с Лавровым на ГА ООН

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Министры иностранных дел Германии и Франции настойчиво запрашивают встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, несмотря на возможный запрет ЕС на двусторонние переговоры с Москвой, об этом рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Хотите имена? Они у меня есть: [Катрин] Колонна – Франция, [Анналена] Бербок – Германия, и еще представитель Северной Европы запросил встречу с Сергеем Лавровым. Вот второй день запрашивают", – сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Захарова также заявила, что Брюссель "втихую" отговаривает от контактов с Россией те страны, с которыми у нее много исторических, гуманитарных и экономических связей, при этом сами же представители ЕС просят о встрече.
Представитель МИД РФ также подчеркнула, что идея с изоляцией российской делегации, в частности, с запретом на фотографии, потерпела неудачу, а комната России в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стала переговорным центром Генассамблеи Организации Объединенных Наций.
Ранее сообщалось, что на полях ГА ООН Лавров проинформировал глав МИД контактной группы Лиги арабских государств о ситуации на Украине в контексте осуществляемой Россией специальной военной операцией. Он также рассказал о генезисе украинского кризиса в результате госпереворота при поддержке западных стран в 2014 году.
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН
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