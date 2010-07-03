В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Черном море

16:52
16:52
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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.
Джабаров считает, что американская сторона использует любой повод, чтобы увеличить расходы на оборонную промышленность.
"Это обычные штучки, военные всегда так делают на Западе, когда им надо увеличить бюджет, увеличить поставки", – цитирует RT слова политика.
Ранее генерал Бен Ходжес заявил, что Россия намеренно блокирует учения НАТО в Черном море. По его словам, когда силы альянса назначают места для проведения учений, то российская сторона закрывает к ним проходы.
С 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря в Николаевской, Херсонской и Одесской областях проходили военно-морские учения Sea Breeze. В них принимали участие военнослужащие из 19 стран НАТО и их союзников, в том числе США, Великобритании и Украины.
Позднее представитель комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал провокацией вхождение американского эсминца в Черное море. Сенатор подчеркнул, что американцы уже не в первый раз ведут себя "очень высокомерно и нагло" в черноморской акватории.
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