Черноморский флот опроверг заход "Сметливого" в зону учений Sea Breeze

Фото: ТАСС/Сергей Величкин

Черноморский флот заявил, что информация о заходе сторожевого корабля "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze – 2019 не соответствует действительности.

Как передает ТАСС, "Сметливый" действует в строгом соответствии с нормами международного права. Сейчас он занят контролем за действиями кораблей НАТО. Это необходимо, чтобы принять оперативные меры реагирования в нештатных ситуациях.

Ранее Командование Военно-морских сил Украины сообщило, что сторожевой корабль ВМФ РФ зашел в закрытую зону проведения международных учений Sea Breeze несмотря на предупреждение. Уточнялось, что это произошло около 8:00. В указанном районе проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции.

Sea Breeze стартовали 1 июля, они продолжатся до 12 июля в северо-западной части Черного моря в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Учения проводятся на Украине с 1997 года.