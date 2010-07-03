Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США

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Черноморский флот взял на сопровождение судно Yuma ВМС США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

В акваторию моря корабль зашел 14 сентября в 14:30 по московскому времени. Уточняется, что дежурные Черноморского флота в непрерывном режиме следят за американским судном.

Экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США зашел в Черное море в третий раз за текущий год. Корабли Yuma считаются высокоскоростным транспортным средством. Они предназначены для переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams.

29 июня USS Carney вошел в акваторию Черного моря и направился в Одессу. Он принял участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые проводятся на Украине с 1997 года.

