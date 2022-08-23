В США сделали печальный прогноз для НАТО из-за Украины

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НАТО не в силах быстро восстановить обороноспособность после оказания военной помощи Украине, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

"Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, <…> а потом уничтожила все то, что Альянс передал Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы", – цитирует его РИА Новости.

Риттер подчеркнул, что армия Украины по-прежнему находится в плохом состоянии, несмотря на поставки Альянса.

По словам экс-разведчика, рядом государств НАТО были прекращены поставки вооружения в связи с дефицитом тех запасов, которые они могли бы отправить на Украину без риска оказаться на "нулевом уровне оснащенности".

Кроме того, на восстановление своей обороноспособности Североатлантическому альянсу потребуется большое количество времени из-за слабой промышленной базы.

По мнению Риттера, Россия таким образом "успешно демилитаризовала Альянс".

Ранее журналист Рамон Маркс в колонке для американского журнала The National Interest сообщил, что вне зависимости от развития ситуации вокруг Украины Россия победит Соединенные Штаты тем же способом, который Вашингтон когда-то применил против СССР.

Журналист напомнил, что в свое время США разыграли китайскую карту, чтобы изолировать Советский Союз, теперь же Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин попытаются сдержать США в качестве глобального лидера. В частности, страны будут развивать энергетические маршруты, что позволит Москве стать основным поставщиком углеводородов в Китай, а Пекину – избавиться от зависимости от поставок с Ближнего Востока.