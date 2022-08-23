Эрдоган заявил, что Зеленского обманывают

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил на телеканале Ulusal TV, что во время визита во Львов почувствовал у Владимира Зеленского обеспокоенность из-за "тех, кто обманывает" украинского президента.

При этом в эфире телеканала не уточнили, кого имел в виду Эрдоган, когда говорил о "тех, кто обманывает".

Ранее стало известно, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложил Владимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным. Отмечалось, что целью встречи Путина и Зеленского может стать определение дорожной карты по Украине.

Турецкий президент на пресс-конференции, которая последовала за личной встречей с Зеленским, заявил, что планирует обсудить итоги переговоров во Львове с Путиным.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

