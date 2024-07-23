Захарова: попытки Запада представить дело Курмашевой как "преследование" несостоятельны

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Попытки стран Запада представить дело редактора радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Алсу Курмашевой, как "преследование журналистки" являются совершенно несостоятельными. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на то, что на Западе эту тему подают как якобы преследование журналистки, хотела бы отметить, что в отношении Курмашевой подобные утверждения, мягко говоря, не соответствуют действительности", – приводит ее слова ТАСС.

Захарова отметила, что Курмашева не была аккредитована при МИД России как иностранный корреспондент и не работала на российские СМИ. По ее словам, дело журналистки рассматривается исключительно в уголовной плоскости в связи с публичным распространением Курмашевой заведомо ложной информации о ВС РФ. Кроме того, она обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, указала Захарова.

Курмашева была задержана в октябре прошлого года. Ее обвинили в неисполнении обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, и сборе данных о военной деятельности РФ для передачи иностранным источникам. Редактора приговорили к 6,5 года колонии общего режима.