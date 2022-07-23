В Запорожской области замедлили работу Google

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Работу американской поисковой системы Google замедлили в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов пообещал, что в случае продолжения политики дезинформации ее заблокируют.

"Работа поисковой системы Google замедлена, и если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь – блокировка", – сказал он.

Рогов напомнил, что ранее в регион заблокировали YouTube, Twitter, а также запрещенные в РФ и признанные экстремистскими соцсети Facebook и Instagram. Причина – дезинформация, травля людей по политическим мотивам и отсутствие равных условий для выражения позиции.

Ранее руководство Донецкой Народной Республики приняло решение о блокировке поисковой системы Google.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что американская компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube еще не перешли черту, после которой последует их блокировка на территории России.

Он отметил, что Россия не заинтересована в блокировках, она выступает за равные условия для всех, а также за соблюдение российского права отечественными и зарубежными компаниями.

