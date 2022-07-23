Экс-депутат Рады рассказал о приказе Зеленского создать план воровства российского газа

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководству "Нафтогаза" проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов, заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
"На сегодняшний день в украинских газохранилищах есть только половина требуемого объема на отопительный сезон. Поэтому было принято решение – красть", – написал он в своем телеграм-канале.
Накануне депутат и экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Киеву следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по украинской территории. При этом парламентарий признал, что Киев должен выполнять транзитные обязательства перед партнерами, однако конфискацию излишек газа он не считает нарушением прав российской стороны.
Ранее издание Politico сообщило об опасениях Зеленского относительно того, что с наступлением холодов Россия может использовать тактику "генерала Мороза". В публикации утверждалось, что холодная зима может вынудить Европу пойти на уступки Москве в вопросах поставок оружия Киеву и санкций, чтобы взамен получить стабильные поставки газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.
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