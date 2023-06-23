Посольство РФ в Австралии обратилось в суд из-за расторжения договора на аренду участка

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Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд страны, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре, сообщает РИА Новости.

"Российское посольство в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения Канберрой договора на аренду нового участка земли", – заявили в диппредставительстве.

Ранее Австралия аннулировала договор аренды участка российского диппредставительства в Канберре под предлогом угрозы национальной безопасности.

В Москве назвали такие действия недружественными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах взаимности РФ будет вести себя аналогичным образом.

Новости мира: Австралия решила аннулировать договор аренды участка для посольства РФ