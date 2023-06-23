10:18Политика
Посольство РФ в Австралии обратилось в суд из-за расторжения договора на аренду участка
Фото: ТАСС/AP/Rod McGuirk
Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд страны, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре, сообщает РИА Новости.
"Российское посольство в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения Канберрой договора на аренду нового участка земли", – заявили в диппредставительстве.
Ранее Австралия аннулировала договор аренды участка российского диппредставительства в Канберре под предлогом угрозы национальной безопасности.
В Москве назвали такие действия недружественными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах взаимности РФ будет вести себя аналогичным образом.
Новости мира: Австралия решила аннулировать договор аренды участка для посольства РФ
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