Петиция в поддержку России появилась на сайте парламента Австралии

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Петиция против разрыва соглашения на аренду участка под новый комплекс российского диппредставительства в Канберре появилась на сайте парламента Австралии. Сейчас она открыта для голосования.

Петиция называется "Дайте России построить свое новое посольство в Канберре". Ее прислал в парламент местный активист Семен Бойков, который получил убежище от преследования полиции в российском генконсульстве в австралийской столице, передает РИА Новости.

Он заявил, что задействовал право любого гражданина подать петицию в парламент. По его словам, он сделал это для поддержки России. Проголосовать на сайте парламента можно до 20 июля. В тексте петиции указано, что австралийская сторона слишком быстро применила закон, отменяющий аренду РФ земли для строительства нового посольства. Бойков назвал это демонстрацией русофобии.

"Посольству нужно дать для строительства новую территорию. Мы таким образом просим парламент рассмотреть разрешение российскому правительству построить свое новое здание посольства", – говорится в тексте петиции.

На территории, где стартовало возведение нового здания для дипмиссии РФ, власти Австралии обнаружили угрозу национальной безопасности. Локация оказалась рядом с австралийским парламентом. Власти заявили о намерении аннулировать договор аренды участка через парламент. Это поможет им обойти решение Федерального суда Австралии, который ранее подтверждал законность сделки.

Ситуацию не оставили без внимания в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Канберра усердно продолжает русофобскую истерию, отменяя аренду участка.

Позже МИД РФ вызвал посла Австралии в России Грэйма Михана. Расторжение австралийскими властями соглашения аренды участка, где строится новый комплекс дипмиссии РФ, в российском ведомстве рассматривают как политизированный и недружественный шаг.

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