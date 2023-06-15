Песков назвал недружественным решение Австралии отменить аренду для нового посольства РФ

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Австралия усердно продолжает русофобскую истерию, отменяя аренду участка, предназначенного для строительства нового здания посольства России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада. Австралия пытается там быть отличником среди вот этих стран", – сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что такие действия страны расцениваются в России как недружественные. Он заявил, что в вопросах взаимности РФ будет вести себя аналогичным образом.

На площадке, где началось строительство нового здания для посольства России, власти Австралии ранее обнаружили угрозу национальной безопасности. Локация оказалась рядом с австралийским парламентом.

Теперь страна намерена аннулировать договор аренды участка через парламент, так как это позволит властям обойти решение Федерального суда Австралии, который ранее подтверждал законность сделки.



Новости мира: Австралия решила аннулировать договор аренды участка для посольства РФ