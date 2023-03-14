США поставит Австралии не менее трех атомных подводных лодок класса Virginia – Белый дом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах предоставить Австралии три атомные подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти субмарин. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова помощника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

Эти подводные лодки Австралия получит в рамках партнерства AUKUS. Как уточнил американский лидер, субмарины не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми установками, которые будут приводить подводные лодки в движение.

"Австралия – это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться", – приводит агентство слова президента США.

Ранее сообщалось, что власти КНДР запустили две крылатые ракеты с подводной лодки. Согласно данным комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски были проведены в районе города Синпо, расположенного на восточном побережье Северной Кореи.

До этого СМИ сообщали, что страны НАТО испытывают беспокойство на фоне возможностей подводного флота России. В частности, переживания членов альянса вызваны созданием в России лодок, которые могут достигать важных целей в США и континентальной Европе.

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