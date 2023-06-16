Посла Австралии вызвали в МИД РФ из-за расторжения договора аренды участка для посольства

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Посла Австралии в России Грэйма Михана вызвали в МИД РФ. Информация появилась на сайте министерства.

Отмечается, что причиной этого стало расторжение правительством Австралии договора аренды участка, где строится новый комплекс посольства РФ в Канберре. Это рассматривается как политизированный и недружественный шаг, который нанесет ущерб отношениям стран. Сейчас они находятся на низшей точке за всю историю, подчеркнули в МИД.

"Российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры", – сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Гильфадоттир приняла решение приостановить работу диппредставительства в Москве с 1 августа. Вместе с этим Исландия потребовала от российской стороны ограничить работу посольства в Рейкьявике. Кроме того, ведомство призвало понизить уровень дипмиссии.

До этого замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко вызвал японского диппредставителя Тоехиса Кодзуки после решения Токио о начале поставок военной техники Украине. В ведомстве добавили, что подобные действия ведут к эскалации конфликта, дальнейшему увеличению количества человеческих жертв.

Послов Дании, Германии и Швеции вызвали в МИД РФ