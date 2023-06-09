Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа

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Глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Гильфадоттир приняла решение приостановить работу диппредставительства в Москве с 1 августа, следует из сообщения на сайте правительства страны.

"Министр иностранных дел Исландии приняла решение приостановить деятельность посольства в Москве с 1 августа. Министерство вызвало посла России, чтобы проинформировать его о данном решении", – говорится в сообщении.

Вместе с этим Исландия потребовала от российской стороны ограничить работу посольства в Рейкьявике. Кроме того, ведомство призвало понизить уровень дипмиссии.

В МИД Исландии подчеркнули, что приостановка работы посольства в РФ не является разрывом дипотношений. По возможности Рейкьявик сделает приоритетом ее возобновление.

Ранее министерство иностранных дел Румынии сообщило послу РФ Валерию Кузьмину, что государство в течение 30 суток должен покинуть 51 сотрудник диппредставительства России. Решение было принято по просьбе главы МИД Богдана Ауреску.

Инцидент не оставили без внимания в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД подчеркнули, что Москва ответит на эти действия. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.