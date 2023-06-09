МИД РФ вызвал посла Японии после решения Токио о поставках оружия Украине

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Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко вызвал японского диппредставителя Тоехиса Кодзуки после решения Токио о начале поставок военной техники Украине, следует из сообщения на сайте МИД РФ.

В ведомстве послу заявили, что данный шаг ведет к эскалации конфликта и дальнейшему увеличению количества человеческих жертв.

"Подчеркнуто, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды тем самым должна быть готова разделить его ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что решением поставить Киеву оружие Токио еще сильнее загоняет двусторонние отношения в тупик. Подобные меры не могут остаться без последствий, заключили в министерстве.

Ранее СМИ выяснили, что в американской администрации планируют начать поставки тротила из Японии, с помощью которого на заводах США будут выпускаться артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Их хотят поставлять украинской стороне.

До этого стало известно, что Штаты и Япония подняли тему разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Такие технологии смогут уничтожать гиперзвуковые ракеты на высотах, недоступных для систем противоракетной обороны.