01:07Политика
Патрушев обсудит вопросы безопасности РФ и Центральной Азии в ходе визита в Казахстан
Фото: kremlin.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу, 23 июня, посетит Казахстан, где примет участие в мероприятиях, на которых будут обсуждаться вопросы безопасности стран Центральной Азии и России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.
Уточняется, что встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России пройдет на фоне обострения международно-политической обстановки, при котором коллективный Запад пытается любой ценой удержать свое глобальное доминирование и провоцирует для этого конфликты в разных частях мира.
Ранее Николай Патрушев заявил, что Украина представляет угрозу России и в целом ОДКБ с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия.
По его словам, именно по этой причине перед Россией стоит задача демилитаризации Украины.
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