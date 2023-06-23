Патрушев обсудит вопросы безопасности РФ и Центральной Азии в ходе визита в Казахстан

Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу, 23 июня, посетит Казахстан, где примет участие в мероприятиях, на которых будут обсуждаться вопросы безопасности стран Центральной Азии и России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

Уточняется, что встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России пройдет на фоне обострения международно-политической обстановки, при котором коллективный Запад пытается любой ценой удержать свое глобальное доминирование и провоцирует для этого конфликты в разных частях мира.

Ранее Николай Патрушев заявил, что Украина представляет угрозу России и в целом ОДКБ с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия.

По его словам, именно по этой причине перед Россией стоит задача демилитаризации Украины.