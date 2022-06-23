В МИД РФ заявили, что Греция перестала быть безопасной для отдыха россиян

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Греция больше не является безопасной страной для отдыха граждан России, так как в МИД РФ продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

По его словам, в условиях антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян.

Ранее Владимир Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе. По словам президента, разгул неонацизма можно наблюдать на Украине, в то время как на Западе не обращают на это внимания и "фактически поощряют их деятельность".

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев сообщил, что Россия готовит доклад о русофобской кампании за рубежом, из-за которой ущемляются права граждан. В докладе "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах" планируют затронуть и украинскую проблематику.

Он пояснил, что на сайте российского министерства иностранных дел размещены все доклады о ситуации с правами человека за рубежом. С этими материалами может ознакомиться любой гражданин.

